Derby wird zum Schützenfest

Nichts wurde es gestern mit einen nachträglichen Geburtstagsgeschenk des Landesliga-Aufsteigers Ahldorf-Mühlen für seinen Trainer Andreas Hug, der am Mittwoch 42 Jahre alt wurde. Im Gegenteil: Gestern dürfte Hug noch einmal um ein paar Jährchen gealtert sein. Denn gegen den FC Holzhausen zog der Landesliga-Neuling vor mehr als 900 Zuschauern in Ahldorf deutlich mit 1:8 den Kürzeren.

Das Derby versprach nicht das, was sich vor allem die Anhänger der SG erhofft hatten, denn der FC dominierte die Partie von der ersten Sekunde und lag schon nach elf Minuten mit 3:0 in Führung. Die Hug-Schützlinge mussten sehr früh erkennen, dass gegen die nur so vor Spielfreude sprühenden Holzhauser an diesem Tag kein Blumentopf zu gewinnen ist. Holzhausen kann heute ganz entspannt mit beiden Mannschaften mit einem Sonderzug zur Brauereibesichtigung nach Wurmlingen fahren.

Torwart am Anfang nicht wach

Das Unheil nahm aus Ahldorfer Sicht vom Anspiel weg seinen Lauf. Nach 70 Sekunden drückte FC-Innenverteidiger Oliver Grathwol aus zwei Metern Entfernung (Frage: Wo war da SG-Keeper Tim Avenarius?) einen Freistoß fast von der Eckfahne von Dominik Bentele mit dem Oberschenkel über die Linie zum 1:0 für den FC. Sehenswert das 2:0, da holte Janik Michel einen schon verloren geglaubten Ball per Rückzieher von der Torauslinie wieder ins Feld, Patrick Detta traf aus elf Meter Entfernung (Avenarius irrte im Strafraum umher). In der 11. Minute das 3:0: Vorbereiter war wieder Michel, der sich am Elfmeterpunkt um drei Mann vom Tor wegdrehte und den Ball zurück auf Bentele legte, der problemlos vollendete. Holzhausen zeigte Hochgeschwindigkeitsfußball, das ging alles viel zu schnell für die Gastgeber.

Beim FC zahlte sich aus, dass in der Abwehr Roland Hoch trotz seiner Meniskusprobleme in der Innenverteidigung wieder bombensicher stand. FC-Trainer Onur Hepkeskin hatte gegenüber der 1:5-Niederlage von Darmsheim auf vier Positionen gewechselt, auf der Außenbahn machte Dominik Bentele ein Riesenspiel. Für den beruflich fehlenden Riccardo Spataro wechselte Manuel Zug die Seiten und verteidigte auf rechts, auf links kam Raphael Ruf neu ins Team. Und vorne stürmte neben Michel diesmal Sonay Erdem erstmals von Beginn. Zwischen den Pfosten stand angesichts der Verletzungen von Dirk Ziegler (Schulter) und Michael Kopf (Jochbeinprellung) schon der vierte Keeper in dieser Saison, der 18-jährige Niklas Klemenz. Der zeichnete sich in der 14. Minute erstmals aus, als er zunächst einen Eckball wegfaustete, den Nachschuss von Tobias Schmollinger mit einer Glanztat aus dem Eck fischte. „Wenn der reingeht, kommen wir vielleicht noch einmal ins Spiel“, sagte nach der Partie SG-Trainer Andi Hug. Ähnlich sah es FC-Trainer Onur Hepkeskin. „Den hat Klemenz super gehalten. Da hat man gesehen, was der Junge für ein Potenzial hat. Überhaupt strahlte er für einen 18-Jährigen eine unheimliche Ruhe aus.“

Zu viele Standards für den FC

In der 16. Minute hatte dann auf der anderen Seite Avenarius erstmals ein Erfolgserlebnis, als er einen Michel-Freistoß parieren konnte. Aber das 4:0 sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ahldorf-Mühlen produzierte zu viele Freistöße, so auch Kai Sieb in der 25. Minute, der 23 Meter vor dem Tor Bentele foulte. Janik Michel setzte den Ball an der Mauer vorbei ins Netz. „Es ist unglaublich, wie viele Tore wir nach Standards bekommen,“ klagte Andi Hug. Immerhin konnte er sich zwischendurch mal freuen, denn der SG gelang nach einer halben Stunde das 4:1. Roland Hoch verlängerte eine Flanke mit dem Kopf über den hinter ihm fangbereit stehenden Klemenz, das Leder landete so bei Marcel Schmollinger, durch dessen Tor die SG doch ein bisschen Hoffnung schöpfte. Denn immerhin hat sie schon einmal einen 1:4-Rückstand gedreht (gegen Mühlheim zum 5:4). Aber Holzhausen ist nicht Mühlheim, denn Janik Michel legte nach glänzender Vorarbeit von Sonay Erdem in der 36. Minute das 5:1 nach.

Fünf Minuten nach der Pause fiel schon das 6:1 nach einer spielerisch aussehenden Kombination nach einer Ecke über Bentele, Patrick Detta und Michel. In den folgenden 20 Minuten kam die Zeit von Tim Avenarius, der gleich mehrfach mit guten Aktionen weitere Treffer verhinderte. Kuriose Szene dann in der 78. Minute, als der Anhang der Gastgeber jubelte, denn eine Kopfballbogenlampe von Philipp Sauter senkte sich vermeintlich ins Tor. Aber Niklas Klemenz ging in aller Runde hinter das Tor und holte sich das Leder zum Abschlag, der Ball war knapp über die Latte gegangen. Im Gegenzug markierte FC-Kapitän Marc Wissmann nach Zuspiel von Detta das 7:1 und in der 81. Minute schloss Janik Michel ein Solo mit seinem vierten Treffer zum 8:1-Endstand ab.

SG Ahldorf Mühlen: Avenarius, Hellstern, Müller, Thomas (46. Merkt), Sieb, Marcel Schmollinger (64. Fuhrmann), Tobias Schmollinger, Sautter (86. Kaupp), Strasser, Bielefeld, Saile (55. Trick).

FC Holzhausen: Klemenz, Ruf, Bentele (72. Frey), Wissmann, Iordache (79. Muzak), Michel, Erdem (64. Zwetsch), Detta, Grathwol,. Zug, Hoch (82. Oberle).