Stuttgart. Das geht aus einer am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der «Stuttgarter Zeitung» hervor. Demnach würden 63 Prozent eine erneute Kandidatur von Kretschmann begrüßen. Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen seine Grünen auf 29 Prozent - das sind 1,3 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2016. Die CDU läge bei 28 Prozent und damit einen Punkt besser als vor zweieinhalb Jahren.

Die SPD würde ihr historisch schlechtes Ergebnis von 12,7 Prozent von 2016 noch verringern. Sie kommt bei der Sonntagsfrage jetzt auf ein Rekordtief von 11 Prozent. Die AfD steht in der Umfrage bei 15 Prozent (2016: 15,1 Prozent). Sieben Prozent verzeichnet die FDP (2016: 8,3 Prozent). Die Linke wäre - im Gegensatz zu heute - mit ebenfalls sieben Prozent im Landtag vertreten (2016: 2,9 Prozent).

Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident. Er regierte bis 2016 mit Grün-Rot. Seit zweieinhalb Jahren führt er Grün-Schwarz. Der 70-Jährige hat sich noch nicht festgelegt, ob er 2021 wieder antritt.