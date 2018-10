Die Firma BFO will für 400 Mitarbeiter nicht nur Arbeitsplätze sondern auch Essen, Kinderbetreuung, Wellness und – hoffentlich bezahlbare – Wohnungen in den oberen Etagen schaffen. Das entspricht dem 2017 im § 6a der Baunutzungsverordnung eingeführten ,Urbanen Gebiet‘, das Wohnen dicht und gemischt mit Gewerbebetrieben, sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen vorsieht.

Auf dem Landesparteitag der Grünen wurde am vergangenen Wochenende ein Antrag des Kreisverbandes Tübingen beschlossen: „Wohnen für alle … in lebendigen Quartieren: Wohnraum darf künftig nicht mehr isoliert mit reinen Wohnquartieren bei der Stadt- und Dorfentwicklung geschaffen werden. Eine Trennung von Wohn- und Gewerbegebieten erzeugt täglichen Verkehr. Mischgebiete hingegen, in denen Wohnen, Gewerbe, Kultur und Soziales stattfindet, bergen zahlreiche Chancen. Sie erzeugen Lebendigkeit. Vorhandene reine Wohnsiedlungen sollten wenn möglich durch Nachverdichtung nach dem Prinzip ,Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘ und nach dem Prinzip ,Stadt der kurzen Wege‘ zu Mischgebieten aufgewertet werden. Das Urbane Gebiet ist für uns Leitbild einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung."

Wenn Handwerkern einst im Aischbach I Wohnungen und größere Gebäudehöhen verwehrt wurden, war das aus heutiger Sicht eine Fehlentscheidung. Aber die Hälfte des Gebiets Aischbach West und weitere Flächen stehen für Handwerksbetriebe zur Verfügung, dann hoffentlich mit Wohnungen, Kultur und Sozialem gemischt.