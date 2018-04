Die Angel-Saison ist eröffnet

Jeder Tag ist Angeltag. Aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Diese alte Weisheit, ausgegeben von Rainer Lompp, bewahrheitete sich am Sonntag für die Angler der Fischer-Kameradschaft Kirchentellinsfurt. Ihre Ausbeute war dürftig. Viele der zwei Dutzend Angler, die sich am Sonntag ab 7 Uhr an den Neckar begaben, kamen zum abschließenden Wiegen kurz vor Mittag mit leeren Händen zurück. Dafür waren die ...