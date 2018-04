Die Dimension des Endlichen

Schon auf den Stufen hinauf zu Ursula Ploghöfts Wohnung in der Nagolder Innenstadt begegnet man ihrer Kunst. In den Zimmern scheinen Tonfiguren, Zeichnungen und ihre natürlichen Vorbilder fast jeden Winkel einzunehmen. Allerdings nicht exponiert wie in einer Galerie, sondern abgelegt, gestapelt, verwahrt. Sie archiviere und katalogisiere nicht, sagte die 69-Jährige. Doch sie weiß sehr genau, wo s...