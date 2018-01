Die Fastnacht im Griff der Bürokratie

Stuttgart. Der Kinder-Hexenumzug schlängelte sich am Samstag durch Hüfingen. Das war diesmal nicht so selbstverständlich wie in den Vorjahren. Der kleine Umzug für die Nachwuchs-Narren stand kurz auf der Kippe, so wie die anderen fünf Umzüge, die in Hüfingen noch stattfinden sollen. Der Grund ist in einer Auflage des Landratsamts Schwarzwald-Baar zu suchen. Um ihre Umzüge genehmigt zu bekommen, müssen die Zünfte die Straßenabsperrungen mit Ordnern besetzen. Pro Absperrung ein Ordner. Hinzu kommen strengere Sicherheitsauflagen und höhere Kosten.

Das ist nicht nur im Schwarzwald-Baar-Kreis so. Im ganzen Land sehen sich Zünfte vor Aufgaben und Kosten gestellt, die sie an ihre personellen und finanziellen Grenzen bringen. Manche sehen die Fastnacht durch das Mehr an Bürokratie gefährdet. Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), fordert von Land und Kommunen Unterstützung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) haben Gespräche zugesagt. Thomas Schmid, Zunftmeister der Hüfinger Narrenzunft, ist skeptisch. Schon nach der vergangenen Fastnacht seien Gespräche zugesagt worden. Bis heute seien sie nicht zustande gekommen.

Schmid ist froh, dass der Umzug gut gelaufen ist. Er konnte für die 14 Absperrungen Ordner finden. Die Auflage sei vom Polizeipräsidium Tuttlingen gekommen, schreibt das Landratsamt. Aufgabe der Ordner solle sein, Autofahrer über die Dauer des Umzugs und Umfahrungen zu informieren. Doch es folgen fünf weitere Umzüge mit je nach Größe mit bis zu 20 Absperrungen. Heißt: 20 Ordner. „Wir versuchen, über Zeitungsanzeigen Leute zu finden“, sagt Schmid. Zudem möchte er Hästräger bitten. „Wenn das nichts nutzt, müssen wir die Umzüge absagen.“

Hüfingen ist kein Einzelfall. Das hat Roland Wehrle in der VSAN-Hauptversammlung betont. Er spricht von einer „schleichenden Entwicklung“ zu mehr Bürokratie und höheren Kosten. Manche Kommunen muteten ihren Vereinen 20- bis 25-seitige Schreiben zu, die sie ausfüllen müssten, um Veranstaltungen genehmigt zu bekommen. „Das hat sich von Jahr zu Jahr erweitert.“ Hinzu kommt, dass jeder Umzug extra genehmigt werden muss.

Mehr Security, strengere Auflagen für Umzugs-Wagen, „das alles wird dazu führen, dass vieles stirbt“, befürchtet Wehrle. „Damit macht man bürgerliches und ehrenamtliches Engagement kaputt.“ Manche Zünfte müssten allein für das Aufstellen der Verkehrsschilder 2000 und mehr Euro bezahlen, sagt Wehrle.

Oft stellen Kommunen die Schilder kostenlos zur Verfügung, aufstellen müssen sie aber die Vereine. Dafür müssen Mitglieder geschult werden. In Haigerloch (Zollernalbkreis) zahlt die Schulung nach Auskunft des Bau- und Hauptamtsleiters Hans-Martin Schluck die Stadt. 2017 hat die Narrenzunft das Landschaftstreffen Neckar-Alb ausgerichtet. Deshalb gab es nach Auskunft des Zunftmeisters Hartwig Eger so viele Schilder aufzustellen, dass eine Firma beauftragt werden musste. Kosten: 5000 Euro.

Jeder Zentimeter zählt

Aktuell sind in Haigerloch die Narrenbändel das Problem, die quer über die Straßen gespannt sind. Die müssen in mindestens 4,50 Meter Höhe hängen und stabil befestigt sein. Das wurde von der Stadt kontrolliert und an manchen Stellen beanstandet, die Bändel hingen um fünf Zentimeter zu tief. Zunftmeister Eger findet das „äußerst spitzfindig und unangemessen“. Stetten bei Haigerloch und Rangendingen hätten deshalb ihre Fasnets-Deko wieder entfernt. Hintergrund für die strengen Kontrollen ist ein Vorfall im vergangenen Jahr, als in Gauselfingen bei Burladingen ein Lkw mit dem Ladearm an einem Narrenbändel hängen blieb. Der war so stabil, dass 16 Straßenlaternen umgerissen wurden.

Für viele Zünfte im Land wird es personell und finanziell immer enger. Wie es um sie steht, hängt auch davon ab, wie kooperativ sich die Verwaltungen zeigen. Ein Positiv-Beispiel ist die Narrenzunft Waldsee in Oberschwaben. Die trug am Wochenende das Landschaftstreffen Oberschwaben-Allgäu aus. „Wir bekommen gute Unterstützung von der Stadt, auch was die Kosten angeht“, sagt Zunftmeister Franz Mosch. Trotzdem müsse eine Kostensteigerung um 30 Prozent verkraftet werden. Die Kosten für die Security hätten sich sogar verdoppelt: auf 20 000 Euro. Mosch: „Ich bin froh, wenn wir mit einer schwarzen Null rauskommen.“