Die Feststimmung ausnutzen

Am Dienstagabend mussten die SV-Juniorinnen noch für ein Pokalspiel in Oberndorf antreten. Schwierige Platzverhältnisse sorgten dafür, dass die Eutingerinnen nicht wie gewohnt ihre Klasse ausspielen konnten. Das Match blieb lange offen und erinnerte eher an einen zähen Kampf als ein ansehnliches Spiel. Am Samstag wird das anders: Der Eutinger Kunstrasen lädt zum Fußball spielen ein – nicht nur zu...