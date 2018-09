Die Klarheit der Zahlen

Es ist eine rasante Karriere, die Melanie Günther bisher hingelegt hat: Mit 22 Jahren hatte sie ihr Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Ludwigsburg abgeschlossen. Als Diplomverwaltungswirtin betreute sie danach zwei Jahre lang im Landratsamt in Waiblingen die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts. Mit 24 Jahren war sie stellvertretende Finanzchefin in Ammerbuch. So ganz nebenher...