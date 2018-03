Die Luft wird dünner und dünner

Nachder 1:2-Niederlage sieht es für die Göttelfinger im Abstiegskampf alles andere als gut aus: Der Abstand auf den Davorplatzierten Eutingen vergrößerte sich auf sechs Punkte, weil der Lokalrivale sein Spiel gegen Empfingen mit 3:0 gewinnen konnte. Dabei waren die Göttelfinger so nah an einer Überraschung dran, als sie mit dem frühen Führungstor (2.) die Gäste überraschten und das 1:0 sogar in d...