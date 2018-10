Hartnäckig hält sich die Mär, Bach sei bei der Besetzung des Leipziger Thomaskantorats 1723 zweite oder sogar dritte Wahl gewesen – selbst noch nach dem Tübinger Bachfest. Richtig ist: Die Leipziger hatten nie die Wahl zwischen Bach und Telemann und zwischen Bach und Graupner. Nach Telemanns Absage gab es mehrere Bewerber: Fasch, Schott, Kauffmann, Duve; zuletzt meldeten sich Graupner und Bach. Die exzellenten Kapellmeister Fasch und Graupner sagten wieder ab. Aus den übrig gebliebenen Bewerbern wählte der Leipziger Rat schließlich Bach. Bach hat also keine einzige Wahl ,verloren‘.

Im Hintergrund schwelte die Auseinandersetzung um die Musik in den Leipziger Kirchen: Will man aufsehenerregende moderne Musik in den Gottesdiensten hören? Dann braucht man als Musikdirektor einen Kapellmeister. Oder soll, wie bisher, ein Kantor die Knaben an der Thomasschule unterrichten und mit ihnen die Gottesdienste musikalisch gestalten?

Die Ratsmehrheit, hinter der das aufstrebende Bürgertum stand, strebte eine Ämtertrennung an und setzte sich für einen hochkarätigen Kapellmeister ein. Die konservative Ratsminderheit lehnte das ab und versuchte nach der Absage von Fasch und Graupner, einen braven Schulmeister aus Pirna fürs Kantorenamt ins Spiel zu bringen („da man nun die besten nicht bekommen könne, müße man mittlere nehmen, es sey von einem zu Pirna ehemals viel gutes gesprochen worden“, so ein Ratsmitglied). Der Rat fand einen Kompromiss, und man einigte sich auf den Kapellmeister Bach.