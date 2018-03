Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig

Die Abnahme von Schülern an der Lina Hähnle-Realschule Sulz führt auch zum Rückgang von Mitgliedern beim Förderverein der Realschule. Dies wurde bei der in diesem Jahr recht gut besuchten Jahreshauptversammlung im „Bella Vita“ am Freitagabend deutlich. Rektor Jörg Springmann rechnet aber damit, dass dies nur eine vorübergehende Entwicklung ist, bei wieder steigenden Schülerzahlen hofft er auch wi...