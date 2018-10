Die Not wird immer größer

Palu. Auf ihr altes Wahrzeichen, die Ponulele-Brücke über die Bucht waren die Menschen in Palu ziemlich stolz. Jetzt liegt sie grotesk verbogen im Meer. Die 350 000-Einwohner-Stadt an der Westküste von Sulawesi, Indonesiens viertgrößter Insel, hat ein neues Symbol: die Grand Mall, das Einkaufszentrum oberhalb des Strands.

Dort oben auf dem Parkdeck wurde am Freitagabend das Handy-Video gedreht, mit dem die ganze Welt sehen konnte, wie der Tsunami über die Küste hereinbrach. Was davon übrig blieb, steht jetzt inmitten eines riesigen Trümmerfelds. Und es sind keinesfalls nur Menschen unterwegs, die helfen wollen. Sondern auch Uniformierte, mit dem Gewehr im Anschlag, um Plünderungen zu verhindern.

Das Bild fasst die Stimmung in der Stadt gut zusammen. Nach der Panik und der ersten Trauer macht sich zunehmend Wut und Verzweiflung breit. Die Menschen sind erbost darüber, wie wenig Hilfe von den Behörden kommt. „Wir haben keine Hoffnung mehr“, sagt Rahmat, einer der Überlebenden, der in einer Kirche Zuflucht gefunden hat. „Wir sind müde und verwirrt.“

Der Ärger richtet sich in der Hauptsache nicht einmal dagegen, dass das Tsunami-Warnsystem, das von Deutschen mitentwickelt wurde, kein wirklicher Schutz war. Am Strand gab es nicht einmal eine Sirene. Die Überlebenden regen sich jetzt eher darüber auf, dass es an den wichtigsten Dingen fehlt: an Wasser, Essen, Strom, Benzin.

Und immer noch, auch nach fünf Tagen, weiß niemand, wie groß das Ausmaß der Katastrophe tatsächlich ist. Der Katastrophenschutz beziffert die Zahl der Toten inzwischen auf mindestens 1407. Zudem gebe es mindestens 2550 Schwerverletzte und mindestens 113 Vermisste. Zudem brach im Nordosten der geplagten Insel gestern auch noch ein Vulkan aus. Der knapp 1800 Meter hohe Soputan schleuderte Asche bis zu vier Kilometer in die Höhe. Offenbar ging es jedoch glimpflich ab. Zunächst gab es keine Berichte über größere Schäden. dpa