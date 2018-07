Die Probleme schwimmen nicht nur im Ganges

Die erschreckende Zahl und der noch erschreckendere Plastik-Klotz sind das Resultat einer weltweiten Statistik zur Vermüllung, die von den TBR einfach auf Reutlingens 110000 Einwohner herunter gebrochen wurde. Außerdem werden hier täglich 11000 Kaffee-To-Go-Becher verbraucht. Die können nicht wiederverwertet werden.

Am anderen Ende des Marktplatzes steht ein Einkaufswagen, in dem sich gelbe Säcke türmen. Hier haben Greepeace-Mitglieder den Weg des Mülls vom Discounter ins Meer aufgezeichnet, eingerahmt von Bildern der verschmutzten Echaz- und Erms-Ufer. Den Einkaufswagen haben sie übrigens ebenfalls aus der Echaz gefischt.

Dass Plastikmüll ein zunehmendes Problem ist, sollte jedem bewusst sein. Karin Zäh und Gabriele Janz, die Organisatorinnen des „Neigschmeckt-Marktes“, wollten mit dieser Aktion auf dem Marktplatz nun auch in Reutlingen in aller Deutlichkeit auf die zunehmende Vermüllung aufmerksam machen. Dafür fanden sie mehrere Mitstreiter. „Der Müll landet nicht nur im Ganges, das passiert auch in der Erms“, betonte Zäh. Dass es am Nachmittag zunächst in Strömen regnete, sah Janz als überirdisches Zeichen: „Da weint der Himmel, bei so viel Plastikmüll.“

Dass die Vermüllung längst kein rein asiatisches Problem mehr ist, dürfte durch das große mediale Echo mittlerweile den meisten bewusst sein. Doch was kann jeder einzelne tun? Zäh erzählt, dass sie beispielsweise spezielle Einkaufstaschen habe, um nicht mehr auf Plastiktüten aus dem Supermarkt zurückgreifen zu müssen. Im Programmkino „Kamino“, dass beide federfühend unterstützen, gebe es nur Nüsse in Gläsern, kein Popcorn in Plastiktüten. Denn: „Gläser kann man wieder spülen“, erklärt Zäh.

Beim Umweltbildungszentrum Listhof können Kinder an diesem Mittag auf dem Marktplatz basteln: Alte Zeitungen werden zerrissen, püriert, aufgeschwemmt und mit Hilfe eines Bügeleisens zu „neuem Papier“ getrocknet. Das könne man auch noch mit Blüten aufhübschen und dann wunderbar für Karten oder andere Basteleien verwenden, wird erklärt.

Einen Stand weiter weisen Mitarbeiter des Reparatur-Cafés Ringelbach darauf hin, dass man nicht mehr funktionierende Geräte nicht gleich wegwerfen soll. Meist könne man die durch kleine Reparaturen alles wieder zum Laufen bringen.

Beim BUND wird über Naturshampoo und die pflegende Wirkung von Zitronensaft auf Haare aufgeklärt, es gibt eine Tausch-Börse, man erhält Tipps zur Müllvermeidung daheim und kann bunte Stofftaschen als Plastiktüten-Alternative kaufen. Auch Lina Fritz vom „fridi unverpackt“-Laden erzählt von ihren Erfahrungen.

Was das Organisatoren-Duo Janz und Zäh etwas verstimmt hat, sind die Kosten für dieses eigentlich doch so gut gemeinte Event: 1000 Euro hat ihnen die Kreissparkasse gespendet, fast alles ging aber wieder für Genehmigungen und andere Notwendigkeiten drauf. Für den Grafiker, der die Flyer gemacht hat, seien gerade noch vier Euro übriggeblieben. Dass ihnen Reutlingen als Fair-Trade-Stadt bei den Genehmigungs-Kosten so wenig entgegen gekommen sei, das verstehen sie nicht. „Es kann doch nicht sein: Wenn man Olivenöl verkauft, zahlt man gleichviel, wie wenn man über Umweltverschmutzung aufklärt“, sagt Janz.