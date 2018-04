Die Region wird besser angebunden

Der Bund wird seinen Finanzierungsanteil am Projekt „Stuttgart 21, Nahverkehrsanteil“ nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz an den aktuellen Kostenstand im Rahmen des Baupreisindexes anpassen. Dadurch werden erheblich mehr Bundesfinanzhilfen in das Projekt fließen. „Durch diese Entscheidung des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer muss das Land dort weniger finanzieren. Die so ersparten...