Die Römer fest im Griff

Eintracht Frankfurt nimmt nach einem berauschenden Europapokalabend Kurs auf die Zwischenrunde der Europa League. Der Fußball-Bundesligist gewann gegen Lazio Rom sein erstes internationales Heimspiel seit 1680 Tagen 4:1 (2:1) und führt die Gruppe H mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an. Die überforderten Gäste aus Italien beendeten die Partie zu neunt.

Danny da Costa (4. und 90.+4), Filip Kostic (28.) und Luka Jovic (52.) trafen vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw für die Eintracht. Marco Parolo (23.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Roms Dusan Basta sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (45.+3), sein Teamkollege Joaquin Correa nach hartem Einsteigen im Mittelfeld glatt Rot (58.).

Angetrieben von 47 000 Zuschauern, die das ausverkaufte WM-Stadion in einen wahren Hexenkessel verwandelten, spielte Frankfurt von Beginn an mutig und höchst motiviert. Da Costas früher Treffer nach einer Ecke sorgte für zusätzliche Sicherheit, Rom blieb zunächst aber gefährlich. Die Gäste, die am vergangenen Wochenende das "Derby della Capitale" gegen die AS Rom verloren hatten (1:3), mussten allerdings früh auf Riza Durmisi verzichten, der nach einem Foul von da Costa höchst unglücklich auf den linken Arm fiel und ausgewechselt werden musste (18.). Fünf Minuten später überraschte Lazio die Eintracht mit einem Konter, den Parolo vollendete.

Der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic saß erst nur auf der Bank und wurde in der 67. Minute eingewechselt. Ohne ihren Torjäger verlor die Eintracht nach dem Ausgleich aber nur kurz den Faden. Über den erneut starken Sebastien Haller und Mijat Gacinovic gelangte der Ball zu Kostic, der auf seiner linken Seite eigentlich vor allem die Defensive stabilisieren sollte, aber zum richtigen Zeitpunkt zum 1:1 kam.

Kurz nach der Pause zielte Jovic nach einem Konter zunächst ganz knapp am römischen Tor vorbei (49.). Im zweiten Versuch drei Minuten später traf der 20-jährige Serbe, der im ersten Gruppenspiel das Siegtor bei Olympique Marseille (2:1) erzielt hatte, gefühlvoll per Heber. Da Costa machte schließlich das Fußball-Fest perfekt.

Bayer: Hasenhüttl für Herrlich?

Leverkusen hinkt den Ansprüchen unterdessen weiter hinterher. Nur mit Ach und Krach gewann der Tabellenführer das zweite Gruppenspiel gegen Außenseiter AEK Larnaka 4:2 (1:1). Nach der über weite Strecken leblosen Vorstellung gegen Zyperns Pokalsieger wird die Luft für Bayer-Trainer Heiko Herrlich immer dünner. Sollte der 46-Jährige am Sonntag mit dem selbsternannten Champions-League- Aspiranten in der Liga beim SC Freiburg leer ausgehen, droht dem Ex-Profi in der Länderspielpause der Rausschmiss.

Angeblich stünde Ralph Hasenhüttl (zuletzt RB Leipzig) schon parat. AEK-Kapitän Ivan Trickovski erzielte die Führung (25.). Doch Kai Havertz (44.), Lucas Alario mit einem Doppelpack (49. und 88.) und Julian Brandt (90.+2) bewahrten Bayer anschließend trotz des zweiten Gästetreffers durch Dimitris Raspas (90.+1) vor einer Blamage. sid