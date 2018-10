Die Rote Emmalie hält Einzug

Ihr Name klingt zunächst ungewöhnlich, und ihr Geschmacksversprechen bemerkenswert. Die Rede ist von einer Kartoffel, genauer: von der Kartoffel des Jahres 2018, der „Roten Emmalie“. Grünmettstettens Biobauer Martin Wehle (53) ist schon lange im Biogeschäft tätig und hat sich als einer der Ersten in der Region dem biologischen Acker- und Landbau verschrieben. Damals wie heute gehörte neben großem Interesse und fester Überzeugung auch der Mut dazu, neue Wege einzuschlagen.

Einem solchen Weg ist Wehle, der die elterliche Landwirtschaft im Nebenerwerb weiter führt, bis heute treu geblieben. Die auch von ihm angebotene „Rote Emmalie“ wurde jüngst von einem Gremium aus Vertretern deutscher Umwelt- und Verbraucherverbände sowie landwirtschaftlicher Organisationen zur „Kartoffel des Jahres 2018“ gekürt, und natürlich führt Wehle sie in seiner Palette.

Sie hat eine längliche Knolle mit roter, glatter Schale und rotes Fleisch; vorwiegend festkochend ist sie. Bei mittelfrüher Reife weist sie einen guten, würzigen Geschmack auf und eignet sich als Salat-, Püree- und Pellkartoffel und sogar als rosarote Gnocchi, preist Bio-Experte Wehle die Rote Emmalie.

Beim Rundgang über seinen Hof zeigt er, was für einen erfolgreichen biologisch-ökologischen Anbau von großer Beachtung ist. Zum Beispiel die Tenne im um- und ausgebauten elterlichen Hof in der Grünmettstetter Bollandstraße 4. Früher haben insbesondere Kinder dort gern Verstecken gespielt. Diese Zeiten sind auch auf dem Wehle-Hof lange vorbei. Stattdessen werden dort Zwiebeln und Kürbisse getrocknet – , wie zu früheren Zeiten.

Farben und Kreationen

Die Mengen der dort ausgelegten Zwiebeln verschiedenster Art sowie die vielfältigen Farben und Kreationen der Kürbisse sind ein ganz besonderer Anblick. Ein echter Hingucker ist der gestreifte „Sweet Dumpling“. Der wurde zwar eher als Zierkürbis gezüchtet, ist aber essbar. Nebenan sind Kürbisse zu bestaunen, deren Namen „Hokkaido Orange“ und „Hokkaido Green“ auf einen japanischen Ursprung schließen lassen. Auch sie sind essbar und machen durch ihre inspirierenden Formen auf sich aufmerksam.

Doch das große Ding auf Wehles Biohof sind die Zwiebeln. 10000 Steckzwiebeln hat er von Hand in den Boden eingebracht; einige Monate später sind daraus richtige Prachtexemplare geworden. Um so mehr weiß es Martin Wehle zu schätzen, dass seine 77-jährige Mutter Lore Wehle noch immer engagiert und mit viel Herzblut dabei ist. So etwas sei in der Landwirtschaft nämlich nicht mehr selbstverständlich.

Der Weg vom Bio-Hof rüber zum „Hirsch“-Keller führt an einer kleinen Obstplantage im Wehle’schen Garten vorbei. Dort fallen auf den ersten Blick die prallvoll hängenden Äpfelbäumchen auf, von denen Wehle bald rotglänzende Äpfel ernten wird. Die Ernte insgesamt bleibe in diesem Jahr und nach dem ungemein heißen und trockenen Sommer wohl um etwa zehn Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurück, schätzt Wehle. Er scheint diese Prognose aber sportlich zu sehen, schließlich könne der Mensch inzwischen zwar viel, aber das Wetter bestimmen eben nicht. „Noch nicht“, wie er schelmisch anmerkt.

Ideale Lagerstätte

Mit „Hirsch“-Chefin Elisabeth Kreidler verbindet Wehle traditionell eine freundschaftliche Bande: In ihrem großzügigen Keller, wo früher unter anderem Bier aufbewahrt wurde, darf er seine Kartoffeln lagern. Zig Zentner Kartoffeln, sauber in Säcken gebündelt, warten hier auf Abnehmer. Die Lagerstätte sei ideal, schwärmt Wehle, „da man hier keine Kühlung und keine Klimaanlage oder gar eine Heizung braucht“.

Er hätte seine neuen Kartoffelsorten gerne auf seinem eigenen „Kartoffelfest“ präsentiert, doch dieses fällt aus verschiedenen Gründen aus. Vorstellen könne er sich jedoch, im Rahmen von Feldbegehungen darüber zu informieren, sagt der Grünmettstetter Biolandwirt. 2019 jedoch, wenn die ganzen Baumaßnahmen um den Hof herum abgeschlossen sein dürften, soll es wieder ein „Kartoffelfest“ geben – natürlich auch mit der Roten Emmalie, der Violetta und ihren Geschwistersorten.