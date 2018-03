Die Schullandschaft im Steinlachtal hat sich zurechtgerüttelt

Die Abstimmung über die Schulen ist jedes Jahr spannend im Steinlachtal. Die Fragen sind: Bleibt die Schloss-Schule in Gomaringen als letzte Werkrealschule? Wie schlägt sich die Gemeinschaftsschule in Ofterdingen?Nach den Zahlen, die das Regierungspräsidium mitteilte, hat Gomaringen 20 Anmeldungen. Das reicht nach den amtlichen Vorgaben zur Klassenbildung für eine fünfte Klasse. Nicht so eindeuti...