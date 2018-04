Die Schwingen der Schutzengel

Im Weggental blühen die Obstbäume, Magnolien und Forsythien. Am Straßenrand zur Wallfahrtskapelle hinaus stehen Traubenhyazinthen und Veilchen. Und in manchem Schrebergarten wird an diesem milden Sonntagabend gegrillt. Rund 120 Zuhörer sind zum Konzert des Südwestdeutschen Kammerchors gekommen. Das Programm „Lichtgestalten“ hatte Chorleiter Peter Lorenz kunstsinnig und findig zusammengestellt. E...