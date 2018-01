Frankfurt. Die Stimmung unter Händlern und Anleger ist zwar weiter gut, aber trotzdem nimmt auch ein gewisses mulmiges Gefühl zu. Das liegt mittlerweile vor allem am Euro. Er wird immer stärker und kostet jetzt rund 1,25 Dollar. US-Finanzminister Steven Mnuchin redet den Dollar schwach.

Dies gefällt auch den Börsianern nicht, weshalb der Deutsche Aktienindex Dax wieder den Rückwärts eingelegte. Ein starker Euro verteuert Produkte deutscher und europäischer Firmen in den USA und könnte so Umsätze und Gewinne bremsen.

Prinzipiell aber spricht das Umfeld angesichts der weltweit rund laufenden Konjunktur, der weiter niedrigen Zinsen, hoher Unternehmensgewinne und rekordhoher Dividenden weiter für Aktien. Experten sehen keine Blase, Aktien seien nicht zu hoch bewertet.

Eine richtige Korrektur sei überfällig, sagen trotzdem etliche Experten. Aber nur weil es lange keine gegeben hat. Der Aufschwung hält seit 2009 an. Es gibt zwar keine offensichtlichen Risiken, aber das sei an sich schon eine Gefahr, sagen manche. „Anleger zeigen eine noch nie da gewesene Risikofreude bei ihren Aktienengagements“, betont Manfred Hübner von Sentix. Das Unternehmen analysiert die Stimmung von Anlegern. „Solch hohe Risikobereitschaft war in der Vergangenheit oftmals ein Vorbote für nahende Korrekturen oder sogar Trendwenden.“