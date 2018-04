Die Stigmatisierung aufbrechen

Manche Bilder sind schwer auszuhalten: Von Menschen, die angekettet sind, weil sie psychisch krank sind oder an Epilepsie leiden, und ihre Angehörigen sich nicht anders zu helfen wissen. In Burkina Faso galten solche Patienten traditionell als von Dämonen besessen. Doch langsam ändert sich das in dem westafrikanischen Land. Großen Anteil daran haben der Gemeindepfarrer Tankpari Guitanga und der p...