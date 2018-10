Die Tradition weitertragen

Der gestrige Umzug bei Kaiserwetter war der Höhepunkt des dreitägigen Gautrachtentreffens des Trachtengaus Schwarzwald. „Wir haben ein herrliches Gautrachtentreffen und herrliche drei Tage gehabt“, sagte Thomas Joachim, der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, unter deren Dach die Trachtengruppe angesiedelt ist.

Nach dem von Dekan Alexander Halter zelebrierten Gottesdienst in der Sankt-Georg-Kirche mit zahlreichen Trachtenträgern nahm die Trachtengruppe beim Empfang in der Tälesee-Halle zahlreiche Glückwünsche zum 60. Geburtstag entgegen. Thomas Joachim blickte in seiner Begrüßung auf die Gründung der Gruppe zurück. Weil die Trachten einst nur in der Fasnet genutzt wurden, kamen ihre Träger auf die Idee, eine Trachtengruppe zu gründen. „Ohne die Tracht gäbe es keine so breite und vielschichtige Fasnet und ohne die Fasnet keine Empfinger Tracht.“

Bürgermeister Ferdinand Truffner betonte, wer eine bestimmte Tracht trage und sich mit der Herkunft, Entstehung und Bedeutung auseinandersetze, der lege ein deutliches Zeugnis darüber ab, dass er sich für seine kulturellen Wurzeln interessiere und sich gerne mit der Heimat identifiziere. Für Reinhold Frank, den Vorsitzenden der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg, ist es von großer Bedeutung, dass die Tracht- und Kulturpflege nicht zu kurz kommt. Der Vorsitzende des Trachtengaus, Sven Gnirss, freute sich, die ganze Bandbreite des Brauchtums im Trachtengau präsentieren zu können. Den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand bot sich am Nachmittag ein farbenprächtiges Schauspiel. Immer wieder beeindruckend ist der Kopfschmuck der Frauen in der Form einer Krone mit bunten Perlen und Steinen. Den Schappel, wie der Kopfschmuck genannt wird, trugen einst die unverheirateten Frauen bis zur Heirat, danach durften sie die Haube aufsetzen. „Drei bis vier Kilogramm wiegt der Kopfschmuck“, so der Ehrenvorsitzende des Trachtengaus Schwarzwald, Siegfried Mager, der mit Thomas Joachim den Umzug moderierte. Der Chef der Kulturgemeinschaft hatte immer wieder einen flotten Spruch auf den Lippen: „Dia Betamer send bestimmt nôch E´pfenga g´loffa.“

Einen Kontrast zur Tracht boten die Bürgerwehr Rottweil in mittelalterlichen Trachten, der Fanfarenzug Hirrlingen oder die Fahnen schwingende Volkstanzgruppe Denkingen. Den Umzug führten das Geburtstagskind, die Trachtenkapelle mit dem Ehrendirigenten Josef Gunkel, und die Trachtengruppe an. Immer wieder bekamen die beteiligten Empfinger Vereine einen Sonderbeifall von den Zuschauern. Vor allem der Radfahrverein mit den geschmückten Rädern und die Kunstradfahrerinnen, die balancierend den Umzug begleiteten. Der Schützenverein „Freischütz“ hatte sich extra in Schale geschmissen und feinen Zwirn oder Tracht angezogen.

Ob auch Jüngere am Straßenrand den Teilnehmern gerne nacheifern und das Erbe der Vorfahren pflegen würden? Fabienne Kaupp (30) und ihre Schwägerin Anja Kaupp aus Empfingen sind zwar beeindruckt vom Umzug. Selbst Volkstrachten zu tragen, sei aber nicht ihr Ding. Ähnlich denkt die Empfingerin Anita Sikeler: „Wenn man von klein auf mit dem Brauchtum aufwächst, ist das etwas anderes.“ Der Umzug steuerte die Tälesee-Halle an. Beim Brauchtumsnachmittag gab es dann Tänze und Musik satt.