Die Tübinger Eiche ist beliebt

Die Tübinger und die Böblinger Eiche erfreuen sich international offenbar großer Wertschätzung. Jedenfalls kamen gestern zur landesweit einzigen öffentlichen Holzversteigerung nach dem Meistbieterprinzip Interessenten aus Lettland, Frankreich und Österreich, aber auch aus dem Erzgebirge und Bayern in den Bühler Schlosssaal.22 Holzverkäufe gibt es in Baden-Württemberg, doch sie finden in der Regel...