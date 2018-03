Die Walter Tigers gehen gegen Ratiopharm mit 82:95 unter - aber nicht kampflos

Die 100 mitgereisten Tübinger Fans waren zu Halbzeit nicht unzufrieden, obwohl ihr Team 43:51 hinten lag. Tübingen war mit einem Spieler weniger als ursprünglich geplant angereist: Am Nachmittag war bekannt geworden, dass Ryan Brooks auf eigenen Wunsch in die USA zurück gekehrt ist. Für ihn war U19-Junior Quentin Kunst im Kader.

Im ersten Viertel war Tübingen sogar in Führung gegangen, das Zusammenspiel klappte besser als zuletzt. Es endete 24:22 für die Gäste. Doch dabei blieb es nicht: Auch wenn der Geist in der Mannschaft stimmte, Ulm hatte die stärkeren personellen Alternativen. Zur Pause waren die Gastgeber mit 51:43 wieder in der Erfolgsspur.

Die verließen sie auch den Rest des Spiels nicht mehr. Der Vorsprung wuchs und wuchs. Ins letzte Viertel gingen die Team beim Stand von 76:62. Und beim Ertönen der Schlusssirene war der Ulmer Heimsieg dann mit 95:82 fast unverdient deutlich.

Ulms Per Günther wird die Tigers vermissen

Sid-Marlon Theis zur Derby-Niederlage gegen Ulm

Tigers-Trainer Mathias Fischer lobte sein Team für den Kampfgeist, kritisierte aber die schwache Freiwurfquote.