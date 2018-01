„Die Zeit der Doppelmoral ist vorbei“

Ulm. Ulrich Hemel hält von Jahresboni nichts. In den Augen des Vorsitzenden des Bundes Katholischer Unternehmer setzen Firmen mit den Zusatzzahlungen für Mitarbeiter falsche Anreize – und schaden sich damit selbst. Der Theologe, Unternehmer und Berater wandelt in seinem Berufsleben zwischen den Welten der Wirtschaft und der Philosphie: Ein Gespräch über gute Personalführung, klare Werte und die Frage, ob die Wirtschaft moralisch verwerflich agiert.

Der Januar ist der Monat der Bonuszahlungen. Warum halten Sie nichts von dieser Vergütungsart?

Ulrich Hemel: Boni sind in vielen Fällen nicht sinnvoll. Spitzenkräfte sind teuer. Unternehmen wollen daher vermeiden, schon das Festgehalt sehr hoch anzusetzen und wählen daher den Bonus.

Was stört Sie konkret?

Ein Bonus ersetzt nicht gute Führung und kann niemals punktgenau zugeordnet werden. Es ist kaum nachvollziehbar, wie viel der Unternehmensleistung einem Manager zu verdanken ist.

Wie meinen Sie das?

Stellen Sie sich ein Vertriebsunternehmen mit 50 Vertrieblern und ein paar Leuten in der Zentrale vor. Wenn Sie alle Vertriebsmitarbeiter entlassen, sparen Sie im ersten Jahr einen gewaltigen Batzen an Kosten. Das gibt einen Super-Bonus für den Manager. Im zweiten Jahr geht der Umsatz zurück, weil die Kunden nicht betreut werden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Manager vielleicht schon wieder weg.

Das Beispiel ist etwas überzogen, oder?

Das gebe ich gerne zu. Dennoch macht es sichtbar, wie schwer es ist, die Kausalität von Managementleistungen zu beurteilen und punktgenaue Boni zu zahlen. Darauf hat die Wirtschaft reagiert. In vielen Unternehmen bekommen Sie zeitverzögerte Bonuszahlungen über mehrere Jahre. Damit führt ein solches System sich am Ende ad absurdum. Eine gute, werteorientierte und wirtschaftlich erfolgreiche Führung überlegt: Nach welchen Werten wollen wir handeln – und wie sieht gute Führung aus in dem Markt, in dem wir tätig sind?

Die Wirtschaft boomt, vor allem wegen der Exporte und damit auch wegen der Globalisierung. Warum empfinden so viele Menschen diese als Bedrohung?

Wir profitieren alle, aber nicht im gleichen Ausmaß. In Deutschland wurde der Begriff Globalisierung in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland geprägt. Das macht Menschen Angst. Doch Globalisierung besteht nicht nur aus dem weltweiten Austausch von Gütern und Dienstleistungen.

Sondern?

Globalisierung umfasst Kommunikation und Information – also die digitale Welt –, Werte, Normen und religiöse Vorstellungen.

Viele Menschen grenzen sich aus Angst ab. Ist das ein Ausweg?

Nein, der Mensch ist ein soziales Wesen, das auf Kooperation wie Unterscheidung ausgelegt ist. Wir wollen uns zwar von anderen abgrenzen, noch größer ist aber unser Bedürfnis zu kooperieren. Aus gutem Grund ist die Menschheit von der Subsistenz-Landwirtschaft zu einer arbeitsteiligen Gesellschaft übergegangen. Die Arbeitsteilung ist für alle ein Vorteil, weil dadurch der Wohlstand der Gesellschaft – und somit auch der jedes Einzelnen steigt.

Gilt das auch für die Globalisierung?

Ja, sie setzt dieses Prinzip über Nationalgrenzen hinweg ein. In Deutschland sind wir gut in Automobilwirtschaft, Chemie oder Logistik und haben darin große Cluster. In anderen, ebenso wichtigen Bereichen sind wir weniger versiert. In Sachen digitale Transformation spielt die Musik im Silicon Valley in Kalifornien.

Warum nehmen so viele Menschen „die Wirtschaft“ als egoistisch und unethisch wahr?

Der Egoismus ist in der Wirtschaft nicht stärker ausgeprägt als in anderen Lebensbereichen. Der wirtschaftlich Begünstigte kann aber leichter seine Stärke ausspielen. Deshalb brauchen wir einen Staat, der Spielregeln festlegt und durchsetzt. Dazu gehört auch eine Gesellschaft, die den Verantwortlichen sagt: „So hätten wir das gerne.“

Woran denken Sie konkret?

Beispielsweise an Regeln für gerechte Vergütung, die Teilhabe am Arbeitsmarkt oder die Preise für lebensnotwendige Güter wie Luft, Wasser, Energie, Wohnen. Es gibt Dinge, bei denen einzelne Unternehmen immer übertreiben werden – aus der eigenen Logik und den eigenen Interessen heraus. Daher muss der Staat festlegen, an welchen Spielregeln sich alle zu halten haben.

Und dennoch kassiert der Ex-Chef Thomas Winkelmann der insolventen Air Berlin noch vier Jahre sein Gehalt, gleichzeitig haben tausende Menschen ihren Job verloren.

Das sind aber Einzelfälle! Hier hat jemand die Schieflage des Unternehmens gesehen und zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Noch vor Abschluss des Arbeitsvertrages hat sich Herr Winkelmann zusichern lassen, dass sein Gehalt fortgezahlt wird, auch im Insolvenzfall. In Fällen wie diesen ist eine zweiseitige Reflexion gefragt – also auch von Seiten des Aufsichtsrats. Lasse ich mich auf einen Unternehmenschef ein, der solche Forderungen stellt- oder habe ich als Gremium die Aufgabe, hier eine Grenze zu ziehen? Es ist kein Ruhmesblatt, als Aufsichtsrat einem solchen Vorhaben zugestimmt zu haben.

Sind Wirtschaft und Moral zwei getrennte Welten?

Das sind zwei Welten, die Konfliktpotenzial haben. Aber nicht nur. Schließlich orientiert sich Wirtschaft auch am Nutzen für die Menschen, schafft Wohlstand und Teilhabe. Schwarze Schafe gibt es trotzdem. Manches Verhalten, das wir früher geduldet haben, sehen wir heute als korrupt an.

Zum Beispiel?

Im deutschen Steuerrecht gab es vor 25 Jahren noch eine Möglichkeit, „nützliche Abgaben“ abzusetzen. Das war eine sehr freundliche Verkleidung für Korruption. Allerdings durften die Ausgaben nur im Ausland erfolgen; nach dem Motto „In Deutschland haben wir so etwas nicht, im Ausland ist dieses Verhalten okay.“ Die Zeit dieser Doppelmoral ist vorbei. Heute sind wir nüchterner und fordern mehr Transparenz ein. Ich denke nicht, dass das Korruptions-Niveau höher ist als früher. Die Gesellschaft ist einfach nur aufmerksamer geworden. Das ist gut und erinnert mich an einen Spruch hier auf der Schwäbischen Alb: „Wenn der Schnee schmilzt, sieht man wo der Dreck liegt.“ Anders gesagt: Höhere Aufmerksamkeit für Korruption hilft, Missbrauch zu entdecken!

Wie sieht werteorientiertes Verhalten von Firmen aus?

Das fängt bei gerechten Arbeitsbedingungen und vernünftigen Umgangsformen mit Lieferanten, aber auch Mitarbeitern an. Für mich ist das eine Frage der gesellschaftlichen Fairness. Die meisten Unternehmen handeln verantwortlich und haben eine weit stärkere Werteorientierung als öffentlich vermutet wird. Sie sind Akteure der Zivilgesellschaft und müssen sich als solche verantwortlich zeigen.

Manager und Unternehmer sind ja nicht per se die schlechteren Menschen. Warum ist ihr Image in Teilen der Bevölkerung trotzdem schlecht?

Unternehmer müssen erst noch lernen, die eigene Werteorientierung zur Sprache zu bringen. Beim Bund Katholischer Unternehmer beispielsweise finden sich Unternehmer zusammen, die sich klar zu einer Werteorientierung mit christlichen Wurzeln bekennen. Über persönliche Werte zu sprechen, war in der Vergangenheit verpönt. Das ändert sich allmählich. Für mich gehört es zum Unternehmertum, klar zu sagen: Für diese Werte stehe ich ein und gebe ihnen eine Priorität – auch im Konfliktfall. Also auch dann, wenn ich als Unternehmer einen Preis dafür zu bezahlen habe.