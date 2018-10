Frankfurt. Schließlich habe die Wirtschaft in Euroland auch dank des Programms Fahrt aufgenommen, sei die Arbeitslosigkeit gesunken, seien Krisenstaaten wie Spanien oder Portugal wieder auf gutem Weg.

Das stimmt. Nur in Draghis Heimatland Italien, das massiv verschuldet ist, will die Regierung weiter munter Geld ausgeben. Was besonders Draghi ärgern dürfte. Auch wenn der Generalanwalt die Anleihekäufe abnickt: Die Zeit für eine straffere EZB-Politik ist reif. Nicht nur durch das Ende der Anleihekäufe. Auch bei den Zinsen. Ein Leitzins von Null ist kaum noch notwendig. Im Gegenteil: Er ist kein Anreiz mehr für mehr Kredite. Der Chef der Deutschen Börse beklagt Verwerfungen an den Finanzmärkten. In Ballungsräumen droht auch wegen der Niedrigzinsen bei den Immobilienpreisen eine Blase. Es trifft vor allem Sparer hierzulande, weil sie nach Abzug der Inflationsrate Geld verlieren. Trotzdem wird die EZB die Zinsen frühestens im Sommer 2019 erhöhen. Das ist reichlich spät. Egal wie Luxemburger Richter urteilen.