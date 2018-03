Stuttgart. Stuttgart. Das ging ja wirklich gut los im Stuttgarter Theaterhaus. Saxophonist Bernd Konrad, ausgezeichnet mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg in der Kategorie „Sonderpreis für das Lebenswerk“, feierte mit hochkarätigen Gästen auf der Bühne. Einer, der mit seinen Soli für einen besonderen Festakt sorgte, war der Brite John Surman. Und der stilprägende Altmeister am Saxophon wagte tags darauf im Duo mit dem Pianisten Alexander Hawkins eine musikalische Erstbegehung. Und was für eine. Die beiden Musiker verstanden es vortrefflich, die Qualitäten des Spielpartners zu potenzieren: mit hingehauchten feinsten Mustern voller Jazzpoesie, Höhenflügen in und durch die Tradition des Jazz und improvisierten Leckerbissen.

Ähnliches gab's in der nahezu ausverkauften großen Halle des Theaterhauses auch im Trio-Format zu hören. Der Schwede Jan Lundgren legte am Piano den melancholischen und harmonischen Nährboden für zwei Virtuosen aus, die in ihrem Spiel die azurblaue Klarheit des mediterranen Himmels wie auch die flirrende Hitze des Südens spürbar machten. Bei den Soli und Unisono-Wohltaten des Trompeters Paolo Fresu und des Akkordeoniisten Richard Galliano durfte man sich wie ein Gecko an der durchgewärmten Hauswand fühlen. Ein hochkarätiges Vergnügen im „Mare Nostrum“, für das man als Zuhörer allerdings keinen Jazz-Grundkurs belegt haben musste.

Während die Frédéric Rabold Crew in der Urbesetzung des Jahres 1968 und mit der aktuellen Formation 50 Jahre Jazz im Lande tatsächlich greifbar machte, zeigten die Briten der Band „Sons of Kemet“, dass man Jazz mit Power-Dub, Bläser-Rock und ungebremster Energie zelebrieren kann. Zwei Schlagzeuger, Tuba, Saxophon – das war mehr als ein polarisierender Weckruf für die Jazztage. In der mitreißend-monoten Urgewalt des Quartetts steckte reichlich rhythmische Finesse und methodischer Hinterbau. Eine Wucht. Udo Eberl

