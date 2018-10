Die gute Wirtschaftslage zahlt sich aus

Zum dritten Mal legte Landrat Joachim Walter am Mittwoch dem Tübinger Kreistag einen doppischen Etatentwurf vor. Doch die Aufgaben des Kreises haben sich durch den Abschied von der Kameralistik nicht verändert. Sie bestehen weiterhin in erster Linie in der sozialen Sicherung – und da setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort: Während es sonst im Haushalt nur wenig Veränderungen gibt, ...