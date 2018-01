Die ideale Kolonne ist das Ziel

Keine einzelnen Ampeln, sondern eine „Dosieranlage“ mit einer höchst komplexen Software sei das System aus Pförtnerampeln an den Ortseingängen und den innerörtlichen Lichtsignalanlagen in Unterjesingen, erläuterte Ulrich Rentschler am Mittwochabend den Ortschaftsräten. Der Mitarbeiter der städtischen Fachabteilung „Straßen und Grün“ war gekommen, weil es immer wieder Kritik an der Schaltung gibt....