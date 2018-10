Sie sind heiß auf Fußball, immer im Training und wollen am liebsten jeden Tag an den Ball – die jungen Wilden des SV Wachendorf: „Bei zwei, drei Mal die Woche Training kommt schon die Frage: Können wir nicht nochmal trainieren? Da muss man sie aber vor allem in Englischen Wochen bremsen“, sagt Trainer Markus Link. Die Rede ist von Wachendorfs jungen Zugängen, die gerade die Bezirksliga Nördlicher...