Thomas Gotthardt über den neuen Umgang der Trainer miteinander Die neue Solidarität

Trainerjobs im Profifußball sind rar gesät. 36 sind es in der ersten und zweiten Liga in Deutschland. Natürlich werden Fußballlehrer auch als Assistenten gebraucht, für die Ausbildung von Talenten oder als Sideman für TV-Kommentatoren. Der Konkurrenzkampf ist also groß.