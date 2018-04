Diebe auf frischer Tat ertappt

Wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt das Polizeirevier gegen einen 21-jährigen Nürtinger und seinen 35-jährigen Komplizen aus Frickenhausen. Beide sind in der Nacht auf Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße festgenommen worden, in den sie zuvor eingebrochen waren. Gegen Mitternacht wurde die Polizei durch die Anlage im Markt alarmiert. Als die Streifenwagen dann eintrafen, waren die Männer gerade dabei, mit den erbeuteten Tabakwaren und Süßigkeiten den Markt zu verlassen. Beide ließen sich nach Angaben der Polizei widerstandslos festnehmen und wurden nach ersten Ermittlungen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einem Gerichtsverfahren rechnen.