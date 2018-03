Diebstahlversuch im Imbiss

Der unbekannte männliche Täter hielt sich vor dem Imbiss auf. Durch ein zur Straße hin geöffnetes Fenster griff er ins Innere an die Kasse, um diese zu stehlen. Der Besitzer hielt seine Kasse jedoch fest. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Busbahnhof und fuhr mit einem Bus weg. Der Täter soll etwa 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur haben und eine braune Lederjacke getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann italienisch gesprochen haben. Laut Polizei sei jedoch nicht bekannt, ob es sich um einen Italiener handelt. Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Telefon (07071) 972 86 60 in Verbindung zu setzen.