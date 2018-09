Diesel-Gipfel: Kritik an Hängepartie

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Besitzer von Dieselautos noch mindestens eine Woche warten lassen, bevor sie über Hardware-Nachrüstungen entscheidet. Ziel sei, beim Koalitionsausschuss am nächsten Montag eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung zu beschließen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bis dahin müssten die beteiligten Minister noch „intensive Gespräche“ führen.

Am Sonntagabend hatten sich Merkel und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Vertretern der Automobilindustrie getroffen und über Lösungen der Dieselkrise diskutiert. Das Treffen endete allerdings ergebnislos, was Oppositionspolitiker scharf kritisierten.

Seit Bekanntwerden des Abgasskandals seien drei Jahre vergangen, „und jetzt kommt wieder nichts ,raus“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Lösung, nämlich Hardware-Nachrüstungen, liege seit Jahren auf dem Tisch.

Um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, beantragen die Grünen eine aktuelle Stunde im Bundestag. Auch der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, forderte von den Autoherstellern ein Ende ihrer „Blockade“ gegen Hardware-Nachrüstungen. Von Fahrverboten betroffene Verbraucher erwarteten ein überzeugendes Angebot, sagte er dem „Handelsblatt“. afp