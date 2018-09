Digitalisierung verbilligt Zugfahren

Berlin. Gute Nachrichten für Lokführer: Ronald Pofalla schließt aus, dass in den kommenden zehn Jahren selbstfahrende Züge auf deutschen Schienen verkehren werden. Zwar werde schon bald mit der Einführung des European Train Control Systems (ETCS) die Digitalisierung der Schiene eingeleitet. Doch damit sei es noch nicht möglich, Züge autonom fahren zu lassen, sagte der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Bahn plant, das Schienennetz zu digitalisieren und damit die Kapazität um bis zu 20 Prozent zu steigern. Außerdem soll mittels ETCS die Pünktlichkeit erhöht werden. Auch auf die Preise hätte das Auswirkungen. „Wenn wir flächendeckend die ,Digitale Schiene Deutschland' haben, wird das Schienennetz billiger zu betreiben sein. Wenn das passiert, sinken die Trassenpreise und damit können Bundesländer mit demselben Geld mehr Regionalverkehr bestellen. Am Ende werden es unsere Kunden an ihrem Portemonnaie spüren“, sagt Pofalla.

In Ländern wie der Schweiz wird das System bereits genutzt, Deutschland hinkt hinterher. Aber: „Dass wir später dran sind, ist heute unser Glück. Denn Länder wie die Schweiz haben zwar ETCS eingeführt. Sie haben aber den Level 1 implementiert. Europa schreibt heute den Level 2 vor. So sind wir jetzt in der grandiosen Situation, nicht mehr nachrüsten zu müssen.“ Dorothee Torebko

