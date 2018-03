Doppeleinsatz beginnt gegen Böblingen

Zwei Spiele binnen drei Tage – ein kerniges Programm für den Landesligisten Spvgg Freudenstadt. Zunächst wird das Anfang März ausgefallene Spiel gegen den SV Böblingen am heutigen Ostersamstag (Anpfiff 15 Uhr) nachgeholt. Und der jüngste 3:0-Auswärtssieg in Seedorf tat dem Team von Trainer Jens Bertiller nicht nur was die Moral angeht gut: „Der Sieg war natürlich auch für die Tabelle wichtig“, fr...