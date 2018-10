Doppelschlag entscheidet

Die Fahrt in die Ulmer Ecke hat sich für die Eutinger Fußballfrauen gestern nicht gelohnt. Im vierten Saisonspiel kassierte das Team vom Trainerduo Roland Gölz/Marina Schwägler die erste Saisonniederlage. „Aber es hätte auch anders laufen können“, sagte Trainer Gölz nach dem Spiel. Weil mit Jana Nesch und Janine Gölz beide Spielführerinnen nicht in der Startelf standen, war Carolin Schimpf erstmals in dieser Saison Teamkapitänin.

Im ersten Durchgang hatte Eutingen in dem überwiegend ausgeglichenen Spiel die besseren Chancen und hätte da durch Kim Ruoff und Lara Deutschle durchaus den Führungstreffer erzielen können. Bei Lara Deutschles Schuss rettete Jungingens Torfrau Fabienne Weber mit einem großartigen Reflex. Kim Ruoffs Chance war mindestens genau so gut, doch da stand die Torlatte einem Treffer im Wege. „Wenn wir da ein Tor machen, dann hätten wir das Spiel auch gewinnen können“, sagte Gölz. Beide Teams seien sich jederzeit auf Augenhöhe begegnet. „Wer das erste Tor schießt, der gewinnt auch“, hatte Gölz schon während der Partie eine Vorahnung.

Traumtor zur Führung

Passiert ist das Gegentor dann in der 65. Minute. Mit sehenswertem Distanzschuss traf die eingewechselte Sina Maier per Traumtor zum 1:0. Die wieder im Tor stehende Celine Prinz hatte keine Abwehrchance. Die Eutinger waren nach dem Treffer kurzzeitig geschockt und mussten drei Minuten später das 0:2 hinnehmen. Wieder war Sina Maier zur Stelle, die mit ihrem zweiten Tor die Vorentscheidung erzielte. „Da waren wir mal ein paar Augenblicke nicht auf der Höhe“, sagte Gölz.

In der restlichen Spielzeit verwaltete Jungingen das Ergebnis vollends über die Runde. Eutingen hatte zwar auch noch die eine oder andere halbwegs ordentliche Chance, doch ein eigener Torerfolg lag in der Schlussphase eher nicht mehr zwingend in der Luft. Gölz sagte, dass die Chance, das Ergebnis anders zu gestalten, in der ersten Halbzeit vertan wurde.

Egal: Eutingen ist mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen trotzdem noch gut im Rennen. Und nächste Woche geht’s zu Hause, wo Eutingen noch eine weiße Weste hat und kein Gegentor kassierte, gegen Kellerkind Heidenheim. „Ich gehe davon aus, dass wir da wieder einen Sieg holen werden“, gab sich Gölz unmittelbar nach dem Schlusspfiff gleich wieder kämpferisch.

SV Eutingen: Celine Prinz, Carolin Schimpf, Janina Eisele (81., Janine Gölz), Alisa Kramer, Lara Deutschle (73., Alexandra Haizmann), Daniela Schneider (68., Nadine Rohr), Vanessa Eisele, Marie Johner (81., Eva Stoll), Annika Hermle, Kim Ruoff, Marina Schwägler.