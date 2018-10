Dramatische Szenen zur Nahrungssuche

Kleine, graue Mäuschen huschten am Sonntag beim Erntedankfest des Alters- und Pflegeheims „Patmos“ in Holzhausen durch die Reihen der Bewohner. Die als Tiere verkleideten Mädchen kamen aus Bergfelden, Sigmarswangen und Vöhringen und hatten eine Geschichte mitgebracht, die indirekt auch mit der Zeit des Erntens zu tun hatte.Nicht nur die Menschen brauchen Nahrung, um in guten, aber auch schlechten...