Drei Jugendliche lösen Sperrung der Rheintalbahn aus

Ringsheim. Das Trio sei in der Nacht zum Samstag vom Lokführer eines Güterzugs bemerkt worden, teilte die Bundespolizei in Offenburg mit. Alle Züge auf der Strecke seien daraufhin informiert und angehalten worden. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen den Angaben zufolge aber bereits verschwunden. Die Sperrung der wichtigen Strecke dauerte etwa 25 Minuten. Die Bundespolizei warnte vor den Gefahren an Bahnanlagen. Da sich Züge fast lautlos nähern, werden diese oft erst spät wahrgenommen. Das könne lebensgefährlich sein.