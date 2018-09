3 Schwerverletzte: Fahrer war betrunken und zu schnell Drei Männer sind in der Nacht auf Donnerstag auf der B 296 zum Teil schwerst verletzt worden

Wie die Polizei berichtet, waren die Männer gegen 2.30 Uhr gemeinsam in einem Ford Galaxy von Tübingen in Richtung Unterjesingen unterwegs. Weil er vermutlich viel zu schnell und zudem betrunken war, verlor der 28 Jahre alte Fahrer unmittelbar vor dem Eisweiher am Himbachtal die Kontrolle über das Auto.