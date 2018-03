Drei Spitzen bleiben stumpf

Mit einer Menge Offensivpower im Gepäck gingen die Juniorentrainer Martin Gabriel und Jürgen Renz gegen die TSG Balingen aufs Ganze und stellten gleich drei Spitzen in der Startelf auf. „Wir wollten viel riskieren, den Gegner in der Anfangsphase überraschen und eher selber das Spiel in die Hand nehmen“, erklärt Gabriel.Für die ersten Spielminuten schien der Plan aufzugehen, im Vergleich zu den me...