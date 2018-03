Eine 62-Jährige, ein 27-Jähriger und ein 67-Jähriger fuhren um 10.17 Uhr hintereinander auf der linken Spur der Autobahn Richtung Stuttgart. Die 62-Jährige musste mit ihrem Audi A6 verkehrsbedingt bremsen, der hinter ihr fahrende 27-Jährige bremste seinen Opel Astra ebenfalls ab, der nachfolgende 67-Jährige erkannte die Situation aber zu spät und fuhr mit seinem Fünfer BMW auf den Opel, so dass dieser nach links in die Leitplanken abgewiesen wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Audi geschoben. Während der Fahrer des BMW unverletzt blieb, wurden seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 62 und 30 Jahren leicht verletzt und mussten im Krankenhaus versorgt werden. Der 27-Jährige wurde auch leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Rückstau von bis zu sechs Kilometern Länge. Die Ermittlungen der Polizei ergaben als Unfallursache nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit des BMW-Fahrers.