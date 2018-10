Eigentor aus 18 Metern lässt Ergenzingen jubeln

TSG Wittershausen – SG Empfingen 5:1 (3:1). Nach der 0:7-Klatsche gegen Wachendorf zeigte Aufsteiger Wittershausen nun die richtige Reaktion: „Wir haben heute wieder unser normales Gesicht gezeigt“, sagte Co-Trainer Marcel Hezel zufrieden. Nachdem Felix Büttner die Gastgeber früh in Führung schoss (8.), kamen die Empfinger zwar durch Florian Schweizer (10.) sofort zurück, doch im weiteren Spielverlauf hatte Wittershausen die Partie voll unter Kontrolle. Uwe Heckele erzielte die erneute Führung (19.), ehe Marcel Bühner (45.+1) noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte. Im zweiten Durchgang schraubten Jannis Büttner (64.) und wiederum Uwe Heckele (80.) das Ergebnis noch weiter in die Höhe. „Am Ende hätte es sogar noch höher ausgehen können, aber zweimal haben die Empfinger den Ball noch von der Linie gekratzt“, sagte Hezel.

SGM Felldorf/Bierlingen – SG Vöhringen 1:1 (0:0). Ohne wichtige Spieler wie Lukas Baur, Johannes Straub und Tobias Schneider war Tabellenführer Felldorf/Bierlingen am Ende zufrieden mit dem Unentschieden: „Keine der beiden Mannschaften hat es heute verdient gehabt, drei Punkte zu holen“, resümierte SGM-Sprecher Albert Baur. Im ersten Durchgang waren die Vöhringer leicht feldüberlegen und hätten durch Tobias Tews zwei-, dreimal in Führung gehen müssen, doch der Torjäger scheiterte entweder an SGM-Keeper Matthias Schwind oder traf den Ball nicht richtig. Besser machten es die Gastgeber kurz nach der Pause: Karl Merz bediente Marc Beiter, der flach ins Eck zum 1:0 vollstreckte (47.). Doch die Gäste hatten prompt die richtige Antwort parat: Nach einer Kopfballverlängerung stand Fabian Becker am hinteren Pfosten goldrichtig und schob zum Ausgleich ein.

SV Vollmaringen – Spvgg Freudenstadt 3:0 (1:0). Mit einer kompakten Defensivarbeit und sauber ausgespielten Kontern zog Außenseiter Vollmaringen dem Favoriten Freudenstadt den Zahn. Während die Gäste immer wieder auf das Führungstor drückten, warteten die Vollmaringer clever ihre Möglichkeit ab und konterten dann eiskalt. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause köpfte Nico Nesch nach einer Flanke von Kevin Grimm zur Führung ein (43.). Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann der Vorbereiter selbst, der mit einem satten Schuss aus 25 Metern auf 2:0 erhöhte (52.). Und immer noch hatten die Gastgeber nicht genug: Ibrahim Aslan setzte in der Schlussphase per Abstauber den 3:0-Schlusspunkt (79.). „Wir haben es heute clever gemacht. Unsere Taktik ist voll aufgegangen“, sagte SVV-Abteilungsleiter Daniel Alber zufrieden.

SV Wachendorf – SV Baiersbronn 0:2 (0:0). Die zuletzt erfolgsverwöhnten Wachendorfer mussten nun gegen Baiersbronn einen Rückschlag hinnehmen: Die Braun-Brüder Kevin (52.) und Sebastian (83.) sorgten dafür, dass Wachendorfs Serie aus sechs ungeschlagenen Spielen riss. Jedoch übersah der Schiedsrichter beim zweiten Treffer eine Abseitsstellung: „Das haben auch die Baiersbronner gesagt“, berichtete SVW-Sprecher Manfred Hänle. Doch auch eine korrekte Entscheidung des Unparteiischen hätte die Niederlage wohl nicht abgewendet: „Die Baiersbronner waren einfach schneller und präsenter“, sagte Hänle. Wohingegen die Gastgeber sich viele Fehlpässe erlaubten und im Mittelfeld nicht präsent genug auftraten.

SV Oberiflingen – SF Salzstetten 1:1 (0:1). Der gewonnene Punkt bringt beide Vereine nicht wirklich weiter. Salzstetten rutschte dadurch auf den unteren Relegationsplatz ab, Oberiflingen ist nun wieder Vorletzter. In einem guten und kampfbetonten Bezirksliga-Spiel gingen die Gäste in Führung: Jeff Rauschenberger ließ Oberiflingens Keeper Lukas Weigand mit seinem Schuss aus 20 Metern keine Chance (24.). „Der war unhaltbar – Ein Sonntagsschuss“, sagte SVO-Vorstand Andreas Weigand. Doch im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich: Marcel Hagenlocher bediente Marcel Haug, der anschließend Salzstettens Torhüter Marvin Kaupp überlupfte – 1:1 (54.). „Das war ein gerechtes Unentschieden – damit können beide zufrieden sein“, resümierte Weigand.

TuS Ergenzingen – SV Wittendorf 1:0 (0:0). Eigentlich hatten sich die 100 Zuschauer schon auf eine Punkteteilung eingestellt, doch dann haute Pechvogel David Klein den Ball in letzter Minute noch ins eigene Tor: Aus 18 Metern setzte er zum Pressschlag mit seinem Gegenspieler an, doch der Ergenzinger zog den Fuß weg, und Klein traf den Ball aus 18 Metern volley. Was dann geschah, konnte er wohl selbst nicht glauben: Der Ball schlug rechts oben im eigenen Kasten ein (90.). Trotz dieses glücklichen Führungstreffers in letzter Minute sprach TuS-Pressemann Moritz Rees von einem verdienten Sieg: „Wir haben das Spiel ab der 70. Minute bestimmt und wollten den Sieg mehr als die Wittendorfer.“ Die Gäste hätten zwar mit Lucas Haug, Sandro Bossert und Henry Seeger eine gefährliche Offensive, dafür fehle es aber in der Defensive: „Sie haben ein starkes Gefälle im Team – hinten sind sie nicht so stark“, sagte Rees.

TSF Dornhan – SG Dornstetten 1:2 (1:0). Dornhans Pressesprecher Peter Hoferer war nach der Niederlage bedient: „Ich könnte meinen Sonntag eigentlich auch anders verbringen“, sagte er hörbar enttäuscht am Telefon. Denn mit Ausnahme der ersten 20 Minuten bekamen die Gastgeber die Gäste überhaupt nicht in den Griff. Auffallend bei den Dornhanern: Die schlechte Laufbereitschaft und das schwache Zweikampfverhalten. Oskar Hezels Führungstor für die TSF (14.) beflügelte die Gastgeber nicht, sondern bewirkte eher das Gegenteil: Von da an kamen nämlich plötzlich die Dornstetter besser ins Spiel. Im zweiten Durchgang drehten die Gäste die Partie sogar: Rico Finkbeiner (59.) und Philipp Wasel (70.) sorgten mit ihren Treffern für Dornstettens vierten Saisonsieg.