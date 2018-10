Ein Fest für Tier und Mensch

Manfred Bok schaut sich zufrieden um. Zu Dutzenden sitzen die Menschen an den Biertischen auf der Schütte und lassen sich das Mittagessen schmecken. Das Wetter passt: Der Himmel ist zwar bewölkt, aber es fällt kein Regen aus ihm. Und das Beste für Bok: Auf dem Gelände tummeln sich Pferde und Hunde. Für den Initiator und Organisator des 5. Leonhardsritts in Horb kann es keinen besseren Moment geben. Bok lacht glücklich in sich hinein.

Denn es hätte ja auch anders kommen können am gestrigen Feiertag. Es hätte aus Kübeln schütten oder ein eisiger Wind um die Ecke pfeifen können. Aber es hat alles gepasst. Oder fast alles. Der Tag begann mit einem Gottesdienst, den eigentlich Weihbischof Johannes Kreidler zelebrieren wollte. Doch krankheitsbedingt musste Kreidler kurzfristig absagen – und Diakon Klaus Konrad übernahm stattdessen. In seiner Ansprache erinnerte Konrad an den Schutzheiligen von Horb, den Hl. Leonhard, dessen Wirken bereits hunderte von Jahren zurückliegt, das aber noch immer nachwirkt. Konrad verlas die Predigt, die Weihbischof Kreidler für den Leonhardsritt verfasst hatte und in der er die Einheit von Mensch, Tier und Schöpfung aufgriff. Die Predigt regte an, sich mehr mit der Natur zu befassen, und sie mahnte auch zur Ehrfurcht: „Die Ehrfurcht vor dem Leben fängt damit an, das Leben neu zu sehen.“

Diakon Konrad hätte sich ein paar Menschen mehr beim Gottesdienst gewünscht, aber die Tischreihen waren gefüllt und sollten im Laufe des Tages auch noch voller werden. Organisator Manfred Bok schätzte vorsichtig auf 750 Gäste auf der Schütte im Laufe des Tages. Dass es denen nicht langweilig wurde, dafür sorgte ein Programmmix aus Vorführungen und Musik. Den Gottesdienst umrahmten die Ihlinger Jakobus-Band und der Leonhardskindergarten. Letzterer hatte nicht nur den passenden Namen zum Fest, sondern griff das Pferde-Thema auch bei seiner Aufführung auf. Da schlüpfen die Kleinen in Ponykostüme und trabten im Kreis zur flotten Musik. Die begeisterten Eltern filmten fleißig mit.

Danach wurde es höchst offiziell: Vier Redner beglückwünschten die Horber zu ihrem 5. Leonhardsritt, dessen Erlös wieder in die Sanierung des Stiftkirchendachs fließt. Zur Erinnerung: Die katholische Gemeinde muss selbst 205000 Euro für die Sanierung beisteuern und der Förderverein ist fleißig daran, diesen Betrag zusammenzusammeln. Die Grußworte wurden zwar etwas von den Schlange stehenden Menschen vor der Essensausgabe übertüncht, die nach der seelischen Stärkung durch den Gottesdienst nun ihren Körper stärken wollten, aber die Grundbotschaften kamen an. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken griff die beiden Seiten des Festes auf: das schönen Beisammenseins und der höhere Zweck des Spendensammelns für die Stiftskirche und somit der Erhaltung des Horber Wahrzeichens. Für den CDU-Landtagsabgeordneter Norbert Beck ist der Leonhardsritt fast zu einem neuen Horber Feiertag mutiert, der bald einen weiteren hinzubekommt. Denn Beck verkündete den Termin für den Spatenstich der Horber Hochbrücke, den Oberbürgermeister Peter Rosenberger ihm kurz zuvor gesteckt hatte: Am 2. November wird ein alter Traum der Horber wahr, wenn der Baubeginn der Hochbrücke das Ende des Verkehrsinfarkts der Altstadt einläuten wird. Der FDP-Landtagsabgeordneter Dr. Timm Kern erinnerte nicht nur an den Hl. Leonhard und seinen Sinn für die Tiere, sondern auch an den 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit und eines vereinigten Europas. Für OB Rosenberger ist der Leonhardsritt inzwischen ein Garant dafür, dass hunderte von Menschen auf die Schütte strömen und hier zusammen feiern.

Als Quintessenz dieser Reden – das Feiern, die Tiere und die Stiftskirche – verlief dann auch der 5. Leonhardsritt. 500 Portionen hatte die Kolpingsfamilie für das Mittagessen eingeplant, doch das reichte nicht aus. Zum Glück konnten die Helfer für Nachschub sorgen. Auch die Kuchenstücke gingen wie warme Semmeln über die Theke. Schwungvoll unterhielten der Shanty-Chor und Impulschor aus Salzstetten sowie die Band „Black & White“ aus Talheim die Gäste während des Essens.

Quadrille und Dog-Dance

Tierische Unterhaltung gab es den Tag über auf der Wiese gegenüber. Manfred Bok hatte es mal wieder geschafft, ein Programm aus Tier und Mensch zusammenzustellen, das das Publikum entzückte. Beim Westernreiten wurden Pferd und Reiter zu einer Einheit, die mühelos Hütchen umrundeten, rückwärts liefen oder sich im Kreis drehten. Wenn man weiß, wie ungern Pferde rückwärts gehen, sah man mit Respekt auf die Leistungen der Truppe aus Dürrenmettstetten. Eine Abordnung der Malteser Pferdestaffel aus Kißlegg demonstrierte eine Menschenrettung, die ratzfatz über die Bühne ging. Holger und Marita Kopenhagen aus Albstadt zeigten mit ihren Friesen, dass mit einer geduldigen Dressur ein Pferd auch mal „Pfötchen“ geben kann. Riesenapplaus gab es für die Friesen-Quadrille aus Bondorf: Gebannt verfolgten die Zuschauer die Choreographie aus Ross und Reiter, bei der die prachtvollen schwarze Pferde wie von Zauberhand in die eine oder andere Richtung gelenkt wurden.

Hunde spielten fast eine größere Rolle als die Pferde beim 5. Leonhardsritt. Stolz führten die Besitzer ihre Lieblinge in allen Größen und Rassen an der Leine aus. Für Hundeliebhaber ist das Fest am 3. Oktober auf der Schütte schon fast ein Muss, da die Tiere nicht nur gern gesehene Gäste sind, sondern beim Abschluss auch gesegnet werden. Sonja Scheurer aus Isenburg verzauberte die Zuschauer zudem mit ihrer Dog-Dance-Vorführung. Wer glaubt, Hunde könnten nicht tanzen, wurde eines besseren gelehrt.

Die Kinder hatten den ganzen Tag über ihren Heidespaß. Sie konnten rumtollen, auf Ponys des Horber Reitvereins reiten oder mit den Alpakas der Hochdorfer Kameldoc-Farm schmusen.

Für Manfred Bok war es also ein rundum gelungener Tag. Und wer ihn kennt, der weiß, dass es auch weitere Leonhardsritte in Horb geben wird. Er tut das nicht nur für das Stiftskirchendach, sondern weil ihm Horb als Pferdestadt am Herzen liegt. „Das machen wir wieder, wenn der Herrgott das zulässt“, sagt er auf die Frage, wie es nächstes Jahr weitergeht. Der Herrgott wird es hoffentlich zulassen.