Ein Kaleidoskop der Kunst

Bei den Künstlerinterviews, mit denen die SÜDWEST PRESSE das Jubiläumsjahr journalistisch begleitet, betonen die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Neckar immer wieder die gute Gemeinschaft. Diese zeigt sich auch stets beim Aufbau der Gemeinschaftsausstellungen. Die Aufgabe, Exponate von sieben Künstlern auf vier Räume und zwei Flure zu verteilen, verursacht nicht nur versierten Kuratoren Bauchschmerzen.

Beim Aufbau am Donnerstag fügte sich scheinbar konfliktfrei Eins zum Anderen. „Das wird ein schönes Zimmerchen“, waren sich Martina Hehl und Anneliese Hermes einig, die zusammen einen Raum mit ihren Kunstwerken ausstatten.

Die Göttelfinger Künstlerin Hehl zeigt Gipsfiguren in Zwiegesprächen: Zwei Frauen tauschen Klatsch aus, man sieht es ihren Gesichtern an. Eine in sommerlich, leichtes Kleid gehüllte Schlanke hat sich als emotionales Gegenüber eine Kuh gewählt, zärtlich legt sie ihre Hand auf deren Rist.

Hermes, die für ihre gemalten, überdimensionalen Hunde bekannt ist, bestückt dieses Zimmer mit ihren neuesten Werken. „Grünzeichnungen“ nennt sie die Werkreihe mit röhrenden Hirschen, die durch fluoreszierende Farbe im Dunkeln leuchten. Eines der Bilder hat sie im Offset-Druck vervielfältigen lassen, limitiert auf 50 Stück: Ein Geschenk an den Kunstverein. Ab Sonntag können die Drucke für 50 Euro gekauft werden.

Margrit Seeger und Kathleen Kilchenmann stellten schon häufiger zusammen aus. Sie teilen sich einen anderen Raum. Seeger bildet ausschließlich Frauen in Drucken oder in Glasskulpturen ab. Eine Grüne lächelt den Klosterbesuchern freundlich an. Die Schwarze wirkt mystisch, die flammend Rote scheint den Betrachter betören zu wollen: Zusammengenommen zeigen sie die ganze Bandbreite weiblichen Innenlebens.

Im Kabinett finden die großformatigen Gemälde von Wolfgang Hehl, die Musik sichtbar machen, Raum und genügend Licht. Hehl, gibt den Intentionen der Komponisten und seinen eigenen Gefühlen beim Hören der Musik Ausdruck in kräftigen Farben. So fügt er dem Hören eine weitere Dimension, die des Sehens, hinzu.

Vielfalt und Kontrast

Einen Kontrast zu dieser Fülle bilden die schlichten Stahlskulpturen von Jürgen Knubben. Drei von ihnen verlieren sich fast in der Raummitte. Dadurch wirken sie noch spröder und unnahbarer. Knubben reduziert Formen auf das Wesentlichste. In ihrer Einfachheit und Bekanntheit sorgen sie dennoch sogleich für Assoziationen und regen die Phantasie an.

Udo Braitsch’ mystische Stillleben machen sich hervorragend im dunklen Flur. Jedes ist in seinem Atelier entstanden, als Spiegelung in einer Jahrzehnte alten Silberfolie. Vor dem mehr oder weniger zerknitterten Spiegel drapierte er verschiedenste Gegenstände. Auch der Maler selbst ist in dem Widerschein zu entdecken. Wer das Geheimnis dieser stillen Leben entdecken will, der muss sich Zeit nehmen.

Im großen Saal sind Exponate aller sieben Künstler zu einem Gesamtkunstwerk komponiert. Darin werden die Vielfalt und der Kontrastreichtum der Mitglieder besonders deutlich: ein Kaleidoskop des Kunstvereins.