Ein Konzertabend mit Witz und flotter Musik

Dreieinhalb Stunden lang durften die rund 550 aufmerksam zuhörenden Besucher am Freitag in der Tälesee-Halle Blasmusik vom Feinsten genießen. Orchesterleiter Peter Schad verstand es mit Witzen und Anekdoten die Zuhörer zum Schmunzeln zu bringen. Die Dorfmusikanten sind in Empfingen keine Unbekannten. Schon mehrmals gaben sie bei der Kulturgemeinschaft eine sprichwörtliche Visitenkarte ihres Könn...