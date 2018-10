Ein Lebensgefühl auf Rädern

Paris. Einige der unvergesslichsten Rasereien der Filmgeschichte waren Enten-Fahrten. Man denke an die Verfolgungsjagd von Roger Moore in „007 – In tödlicher Mission“ 1981. Oder an die Nonne Clotilde, die in Louis de Funes‘ letztem Film „Louis und seine verrückten Politessen“ (1982) ihren 2 CV bei ihrer Überlandjagd in eine Viertel-Ente tranchierte und nur noch mit Vorderbank und Motor vor der Gendarmerie von Saint-Tropez eintraf.

„Soeur Clotilde“ und ihre schaukelnde Ente hatten mehrere Auftritte in den Gendarmen-Filmen; erstmals, als sie 1964 als Führscheinnovizin den Gendarm Cruchot zum Schwitzen brachte („Der Herr ist unser Hirte“). Später stiegen gleich fünf Polizisten zu zwei Nonnen ins Auto.

Ins „Auto“? Anfangs wurde durchaus bezweifelt, dass es sich beim 2 CV wirklich um ein Auto handelt. Die Zeitschrift „Canard Enchaine“ verspottete die Neuvorstellung als „Konservendose für vier Sardinen“, als der Citroën 2CV am 7. Oktober 1948 beim Automobilsalon in Paris präsentiert wurde. 70 Jahre oder 613 632 Flugstunden hat die „Ente“ seither auf dem Buckel.

Die Entwicklung des Kleinstwagens begann bereits Mitte der 30er Jahre, lag jedoch im Krieg auf Eis. Der Auftrag an Konstrukteur André Lefebvre lautete angeblich: „Bauen Sie ein billiges, gut gefedertes Auto, in dem zwei Bauern mit Stiefeln, ein Zentner Kartoffeln oder ein kleines Fass Wein Platz haben, das 60 Stundenkilometer fährt und dafür nur drei Liter Sprit braucht.“

Der Prototyp hieß „TPV“ („toute petite voiture“; „ganz kleines Auto“) und sah aus wie ein Wellblechhaufen mit einem aufgeschraubten, ziemlich verloren wirkenden Scheinwerfer. An diesem bewussten Nicht-Design wurde später deutlich gefeilt, noch vor der Serienreife. Dennoch stand die Fachwelt in Paris milde lächelnd vor dem fertigen Produkt. Aber: Die Zahl der Bestellungen übertraf die Erwartungen. Weil Rohstoffe nach dem Krieg knapp waren, entstanden lange Wartelisten. Bauern und Gewerbetreibende wurden bevorzugt beliefert.

Der Name 2 CV („deux chevaux“; „zwei Pferde“) bezieht sich nicht auf die Pferdestärken, sondern auf die Kfz-Steuerklasse. Für den Zweizylindermotor mit 9 PS wurde nur ein doppelter Hebesatz (CV) fällig. In der Schweiz und in Deutschland wurde der 2 CV auch „Dö'schwo“ genannt, in den Niederlanden und ebenfalls in Deutschland „Ente“.

Der anfängliche 9-PS-Motor brachte das schwankende Gefährt bis auf 60 km/h, am Ende waren mit 29 PS bis zu 115 Sachen drin. In Deutschland war die „Ente“ erst ab 1958 erhältlich – immerhin noch fünf Jahre vor dem Elysee-Vertrag zur deutsch-französischen Freundschaft. 1967 kam die „Edel-Ente“, das eckigere Modell „Dyane“ auf den Markt, die auf dem 2 CV basierte. Bis 1983 wurden 1,4 Millionen Exemplare gebaut, das letzte Modell hatte 32 PS. Zusammen mit der Dyane kam auch der „Méhari“ heraus, eine offene Geländewagen-Version mit Kunststoffkarosserie, die heute an der Côte d'Azur ein Kultauto vermögender Sommerfrischler ist.

Die historische Wende in Europa bedeutete auch für den 2 CV das Aus. In Frankreich war schon 1988 Schluss. Und im Juli 1990 lief im portugiesischen Mangualde bei Viseu das letzte von knapp 3,9 Millionen Exemplaren vom Band. Mit dem Lieferwagen („Kastenente“) waren es 5,1 Millionen.

Im Straßenbild fliegt die Ente heute nur noch selten. Der in Deutschland zugelassene Bestand liegt bei gut 11 000; doch dürfte die Dunkelziffer deutlich höher liegen. Und ungezählte Fan-Clubs, Vereine und Facebook-Gruppen wissen: Anders als bei echten Enten ist mit guten Ersatzteilen noch einiges zu machen. Alexander Brüggemann