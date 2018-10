Ein Schmuckstück mit Spielgebüsch

Im Juni war Spatenstich, am 31. Oktober soll Richtfest sein: Das neue Gomaringer Kinderhaus in der Mozartstraße nimmt Gestalt an. Der Bau- und Umweltausschuss fasste am Dienstag den Empfehlungsbeschluss für die Vergabe des dritten Ausschreibungspakets – mit den Gewerken Schreiner-, Fliesenleger-, Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie Baureinigung und Kosten von rund 200000 Euro.„Die Wände stehen, ...