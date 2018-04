Ein Virus, das man erlebt haben muss

Als klar war, dass die TAGBLATT-Redaktion das Thema aufgreifen und über Tübinger Fortnite-Fans berichten will, fragte ich im Freundeskreis rum. Wer möchte über die Freude am Zocken sprechen und sich erklären? Was ist daran so spannend, als Comicfigur mit 99 Kontrahenten über einer Insel abzuspringen und Patronen durch die virtuelle Luft zu ballern, bis nur noch einer übrig ist?Die Resonanz war er...