Ein eigenes Reich für Seilakrobaten

Stuttgart. Mit Seiltanz habe Slacklinen nichts zu tun, beteuert Jan Christ vom Verein Slackline Stuttgart. Wer ihn im Stadtgarten auf dem Seil balancieren sieht, fühlt sich trotzdem unweigerlich daran erinnert. Sein Seil hat der 25-jährige an zwei Pfosten aufgespannt, die Teil des neuen Slackline-Parks sind.

Slacklining war in Stuttgart seit Jahren nur an ausgesuchten Stellen in der Stadt möglich, an Bäumen, die mit sogenannten Baum-Korsetts ausgestattet sind. Seit Anfang dieses Jahres hat die Stadt den Sport an Bäumen gar komplett untersagt. Nach Auffassung des Gartenamts beschädigen die Seile die Bäume, weil sie Druckstellen hinterlassen.

Die lose Gruppe von einigen Dutzend Aktiven sah sich angesichts des Verbots mit einem riesigen Problem konfrontiert. So suchte sie nach neuen Wegen und formierte sich schließlich als Verein, um den Institutionen gegenüber geschlossener aufzutreten. Dabei entstand auch die Idee für einen Slackline-Park, bei dem man die Bänder nicht an Bäumen befestigt, sondern an Pfosten.

Im vergangenen Jahr stellte der Verein sein eigenes Konzept für einen solchen Park erstmals im Bezirksbeirat Mitte vor. Vom Gartenamt gab es in diesem Sommer grünes Licht für das Vorhaben. Das 60 000 Euro teure Projekt finanziert die Stadt im Rahmen des sogenannten Grünprogramms.

Das Layout des Slackline-Parks beruht nun auf dem Konzept des Vereins. Er besteht aus neun je 1,50 Meter hohen Pfosten, die von einer Firma stammen, die sich auf Seilkonstruktionen spezialisiert hat. Die Pfosten sind in unterschiedlichen Abständen voneinander über eine Teilfläche des Stadtgartens verteilt. Mit der Umsetzung sei man zufrieden. „Es gibt viele Möglichkeiten, die Lines zu spannen“, schwärmt Christ. „Die Zusammenarbeit mit dem Amt lief hervorragend“, so der 25-jährige Student.

50 Menschen sind im Sommer im Rahmen des städtischen Sportprogramms „Sport im Park“ jede Woche zum „Slacken“ in den Stadtgarten gekommen. Die Einstiegshürde für den Sport bezeichnet Christ als „wahnsinnig gering“, denn Slacklinen sei für jede Altersgruppe geeignet. „Man gewinnt dabei Körpergefühl und Körperkontrolle. Man powert sich nicht aus wie beim Joggen, sondern geht in sich“, erklärt Christ. Tilman Baur