Ein haariges Thema

Man nehme nur mal den US-Richter Brett Kavanaugh, der sich gerade wegen mutmaßlichen Missbrauchs von Frauen verantworten muss. Als Jugendlicher wie als Erwachsener ein und dieselbe Frisur: betonfeste Helmhaare. Die Schlussfolgerung ist klar: Flexibilität ist ihm ein Fremdwort – und Vorwürfe prallen an ihm ab wie Wasser an einer Teflonpfanne.

Diese Pracht würde sich US-Präsident Donald Trump sicherlich wünschen. Der gehört aber einer anderen Frisuren-Fraktion an. Eventuell zusammen mit Gerhard Schröder. Haarausfall, graue Strähnen – was ist das?, fragen sie und trotzen den Problemen mit Kämmtechnik und Farbe. Und wenn jemand sie auf das seltsame Gebilde auf dem Kopf anspricht: Leugnen, leugnen, leugnen.

Erleichtert und vielleicht neidisch schauen die Puristen, auch Glatzenträger genannt, auf den Schopf von Trump und Co. Wie poliert Mann am besten? Welche Sonnencreme schmiert nicht? Durch den Austausch dieser Infos sind bestimmt schon Freundschaften entstanden. Und wer weiß, vielleicht werden Kauder und sein Nachfolger Brinkhaus so noch die besten Kumpel.